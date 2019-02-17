Боец ММА потерпел ужасный перелом после удара ногой: видео
В рамках турнира ММА Cage Warrior 101 в Великобритании французский боец смешанных единоборств Софьян Бухишу подвергся ужасной травме.
В бою против Тома Аспиналя он сломал ногу во время выполнения удара ногой.
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Француз получил двойной перелом ноги, после чего был доставлен в больницу. Победу нокаутом присудили Аспиналю.
Представителя турнира пожелали бойцу скорейшего возвращения.
Источник: 24 Канал
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