Боец ММА уложил ветерана UFC в глубокий нокаут ударом "грохот грома": видео

Французский боец смешанных единоборств (ММА) Дэви Галлон добыл эффектную победу над британским спортсменом Россом Пирсоном на турнире Probellum 1.

В третьем раунде Галлон применил удар под названием "грохот грома" и с вертушки поразил соперника.

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Рефери сразу же остановил бой. Пирсон оказался в глубоком нокауте, ему сразу же была оказана медицинская помощь.

Глубокий нокаут после удара "грохот грома": смотрите видео

К слову, Дэви Галлон провел 26 боев в ММА – 17 побед, 7 поражений и 2 ничьи.

В свою очередь, 35-летний Пирсон известный по выступлениям в UFC. Британец сражался под эгидой промоушена с 2009 года, проведя в общей сложности 26 боев в организации. Всего на его счету 38 поединков в MMA, в которых он получил 20 побед и потерпел 17 поражений.