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Боец ММА выступал под украинским флагом, а в UFC появился под флагом Молдовы: фото

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Сергей Спивак / Скриншот

Боец ММА Сергей Спивак – один из главных бойцов украинского промоушена WWFC. На турнирах в Украине Сергей ни разу не проиграл, удерживал пояс в супертяжах и выходил под флагом Украины.

Однако когда он подписал контракт с UFC, много кто представлял его, как украинского бойца в главном ММА-шоу в мире, но в октагон Сергей вышел, как молдаванин, пишет Tribuna.com.

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Сергей Спивак – гражданин Молдовы / Фото: Скриншот

Сначала это было списано на ошибку UFC, учитывая, что в его углу присутствовал флаг Украины.

Но украинка Марина Мороз рассказала, что ошибок там просто не бывает, а также о том, что Сергей – действительно гражданин Молдовы.

Люди, которые распиарили Спивака, когда им предъявили, почему он из другой страны, сказали, что в UFC ошиблись. Я знаю, как UFC работает, если им показываешь, что мне шорты не нравятся, то за один день, за пару часов тебе переделают. Потом выяснилось, что он только тренируется в Украине, а сам – гражданин другой страны.

"Ну, это их дело. Говорили, что это ошибка, хотя как? У меня уже восемь боев в UFC, и я знаю как Reebok работает, даже имя на экране, когда объявляют бойца, ну, не может такого быть. Если бы мне сказали, что ты из Германии, например, говоришь: "Нет, поменяйте флаг или я не буду выходить". У них там все четко налажено", – сказала Мороз.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Молдова Смешанные единоборства
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