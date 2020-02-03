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Боец получил перелом руки, вывих плеча и локтя, но решил не сдаваться: видео

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Пэт Сабатини / mmajunkie.usatoday.com

Американский боец MMA Пэт Сабатини потерял титул в поединке против Джеймса Гонсалеса. Сабатини получил тяжелые травмы во время поединка, но проиграл только решением судьи.

Соперник 29-летнего Сабатини опасно захватил его руку и удерживал. Американский боец отказывался сдаваться.

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Гонсалес предупредил судью, что Сабатини рискует получить серьезную травму.

Рефери остановил поединок. Позже у Сабатини диагностировали перелом руки, вывих плеча и локтя.

Поединок длился всего 46 секунд. Бой проходил в рамках турнира Fage Fury Fighting Championship в полулегкой весовой категории.

Выступая после встречи, Гонсалес заявил, что не хотел травмировать соперника.

"Я хотел бы, чтобы этого не произошло. Я хотел бы, чтобы он постучал и спас свою руку от такого перелома", – сказал Гонсалес.

Он также пожелал Сабатини скорейшего выздоровления.

Между тем болельщики Сабатини были в восторге от того, что Пэт до последнего не сдавался.

Что такое MMA? Боевые искусства, представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. UFC – это организация, которая проводит бои по правилам MMA.

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Теги: Спорт Смешанные единоборства MMA
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