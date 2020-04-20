Боец UFC хочет отдать свой мозг ученым

Боец смешанных единоборств Пауло Коста признался, что интересуется темой мозга. Бразильский боец UFC готов отдать свой мозг ученым после смерти.

Пауло Коста рассказал, что профессионально будет проводить бои до 36 лет. Затем боец завершит карьеру, сообщает bjpenn.com.

Смотрите также Звездный боец UFC стал первым, кто поднял двухметрового Шакила О'Нила: видео

"Известно, что клетки мозга не восстанавливаются. Их количество уменьшается, из-за чего ухудшаются рефлексы, появляются проблемы с речью и памятью.

Я иногда интересуюсь этой темой. Я хочу провести хорошую карьеру, но после 36 лет я точно не буду драться", – сказал боец.

По словам Косты, он хочет сохранить свое здоровье и готов отдать мозг ученым для опытов.

"Я забочусь о своей голове, это все очень серьезно. Например, я не тренируюсь в перчатках для ММА, только в боксерских, надеваю шлем. От спарринга отказаться нельзя, это часть профессии.

Но я бы хотел, чтобы мой головной мозг достался ученым, когда меня не станет", – заявил Коста.

Что известно о Косте?

28-летний боец, выступает в средней весовой категории. Провел 13 поединков и все выиграл (11 нокаутом). В 2019 году на UFC 241 состоялся его самый громкий бой против Йоеля Ромеро. Пауло Коста выиграл бой единогласным решением.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.