Боец UFC нокаутировал соперника редким ударом с разворота: видео

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Стивен Петерсон
Стивен Петерсон / Фото из открытых источников

Американский боец смешанных искусств Стивен Петерсон редким ударом рукой с разворота нокаутировал своего соперника Мартина Браво.

Полулегковесу удалось застать врасплох мексиканского визави, нанеся удар с разворота рукой (бекфіист) и тем самым отправив того на пол октагона.

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Американский боец на этом не остановился и ударил уже лежащего Браво еще раз, после чего победителя оттолкнул рефери.

Теперь у Петерсона 18 побед и 9 поражений в UFC. У Браво – 11 побед, 3 поражения. Причем мексиканец проиграл три последних поединка (все в UFC).

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Теги: Спорт Смешанные единоборства
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