Боец UFC отправил в нокаут незнакомца на улице: видео

Бойцы UFC отличаются довольно мощным ударом, который может отправить в нокаут. Это испытал на себе один из мужчин в США, который решил пристать к Майку Перри.

Майк Перри – боец UFC, который провел 19 боев в октагоне. 13 из низ он выиграл. Поэтому драться он умеет.

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Видео того, как он отправил незнакомца в нокаут, сам Перри выложил в Instagram. Там он и описал историю случившегося. По его словам, мужчина ударил его по лицу в области рта (этого момента нет на видео, но именно из-за этого удар люди вокруг и начали снимать видео). Он и в дальнейшем был агрессивно настроен. Но в один из моментов отвлекся. Именно тогда и получил удар в лицо от Майка Перри, оказавшись на земле.

"Только так это можно было закончить. Я мог добить его на земле, но отошел, чтобы поговорить с полицией", – заявил Мак Перри.

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