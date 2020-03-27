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Боец UFC отправил в нокаут незнакомца на улице: видео

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Майк Перри / instagram.com/platinummikeperry

Бойцы UFC отличаются довольно мощным ударом, который может отправить в нокаут. Это испытал на себе один из мужчин в США, который решил пристать к Майку Перри.

Майк Перри – боец UFC, который провел 19 боев в октагоне. 13 из низ он выиграл. Поэтому драться он умеет.

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Видео того, как он отправил незнакомца в нокаут, сам Перри выложил в Instagram. Там он и описал историю случившегося. По его словам, мужчина ударил его по лицу в области рта (этого момента нет на видео, но именно из-за этого удар люди вокруг и начали снимать видео). Он и в дальнейшем был агрессивно настроен. Но в один из моментов отвлекся. Именно тогда и получил удар в лицо от Майка Перри, оказавшись на земле.

"Только так это можно было закончить. Я мог добить его на земле, но отошел, чтобы поговорить с полицией", – заявил Мак Перри.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goin to the beach boy ! #Tbt #ViralChallenge #YOLO He’d actually just punched me in the mouth. (Why do you think they started recording) I created space, he followed with his fists balled. As I stepped into position around the girl he either flinched or got distracted from what his drunk ass was doing which was harassing me. He wouldn’t stop so I ended it. I threw the jab/hook split seconds before he looked to the left. I could’ve continued to ground and pound him to death but walked away and spoke to the police. For any of you acting like you’ve ever done anything for me please believe you play with fire you’re gonna get burned. If you can mind your space and social distance yourself from my personal bubble than anything can be resolved through conversation. Judge me all you want you bunch of cry to get your way hypocrite’s but I live an honest life and am the most truthful person I know. I share my life with all of you watching so please believe if you feel like you want to butt into anything you were not involved in than you, yo mama, yo daddy, yo wife, husbands, sisters, brothers, daughters, sons, and grandma’s and grandpa’s can get these pro fighter hands too since it’s ok to hit me but not ok when I hit back. Check yo selves !

Допис, поширений Platinum Mike Perry (@platinummikeperry)

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Автор: Игорь Садженица
Теги: MMA Смешанные единоборства Новости Спорта Спорт
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