Боец UFC получил приговор суда за разгром отеля и угон такси

Британский боец смешанных единоборств Даррен Тилл мог загреметь за решетку. Во время отдыха на Тенерифе он вместе со своими друзьями сначала разгромили одну из местных гостиниц. А потом угнал такси.

Спорт24 уже рассказывал о деталях этого случая. Все закончилось задержанием пяти разбойников полицией. А им грозила уголовная ответственность.

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Однако Тилл не будет отбывать наказание в тюрьме. Британец признал свою вину (как и его друзья). Поэтому все пятеро получили штрафы на общую сумму в 8500 евро. Сам Тилл должен заплатить 1700 евро за разгром в отеле и еще 700 евро за угон такси.

Тилл, известный под прозвищем Горилла, выступает в UFC с 2015 года. За это время боец ​​провел восемь поединков, в которых одержал пять побед, дважды проиграл и один бой свел вничью. В 2018 году спортсмен претендовал на титул чемпиона мира в полусреднем весе, но уступил американцу Тайрону Вудли. В начале 2019 года он вызвал на бой Конора МакГрегора, предложив ему место поединка Ирландию, Лас-Вагас или стадион "Ливерпуля".