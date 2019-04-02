Боец умер через несколько часов после ужасного нокаута, виной могут быть наркотики: видео

В Бразилии 22-летний боец Матеус Фернандес умер через несколько часов после боя с Обедом Перейрой на турнире Remulus Fight.

Поединок проходил 30 марта в бразильском Манаусе за любительскими правилами (три раунда по три минуты, запрещены удары локтями и коленями), сообщает Tribuna.com

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В последней трехминутке Перейра провел успешную комбинацию и свалил соперника на канвас. Фернандес попытался подняться, но пропустил еще один удар – рефери боя остановил поединок и засчитал победу Перейры техническим нокаутом.

Матеуса доставили в больницу, но через несколько часов он умер от сердечного приступа. Президент региональной атлетической комиссии (CAMMA) Уоллес Алвес рассказал, что перед боем спортсменов тестируют только на ВИЧ и гепатит – сердце и мозг бойцов не исследуют.

Я очень расстроен, трудно подобрать слова. Его экстренно доставили в больницу, провели обследование – у него кружилась голова, но все время Матеус был в сознании. А потом у него случился приступ. Врачи два часа боролись за его жизнь, но не смогли спасти парня,

– сказал Алвес.

Фернандес занимался смешанными единоборствами в зале Formando Campeoes – проект помогает людям преодолеть наркозависимость через боевые искусства. Координатор проекта Вандерлюче Кантуариас заявила, что смерть бойца наступила в результате передозировки наркотиками, а не от полученных в клетке травм.

В пятницу Матеус прошел тесты и был чистый, но некоторые ребята рассказали нам, что в ночь перед боем он употреблял наркотики. Во время поединка Фернандес сильно потел, хотя, в принципе, это нормальная реакция после всплеска адреналина. Он неплохо выглядел в первых раундах, но пропустил несколько ударов в конце. Уже после боя у него начались конвульсии от наркотиков,

– заявила Кантуариас.

Промоутер Remulus Fight Ромуло Лобо заявил, что организация поможет семье Фернандеса деньгами и выполнит все юридические обязательства.

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