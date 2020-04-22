Бог хочет нас просветить: Усик назвал свою версию появления коронавируса в мире

Украинский боксер Александр Усик рассказал, какие уроки должно вынести человечество в связи с пандемией коронавируса.

Об этом Усик рассказал в интервью польскому сайту Onet.

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Возможно, Бог хочет напомнить нам о том, что мы живем не совсем так, как должны. Ценности, которые были важны для нас пятьдесят или сто лет назад, несколько изменились. Мы стали меньше любить друг друга, реже прощать и помогать друг другу. Бог стучится к нам и говорит: "Друзья, посмотрите. Вы не можете путешествовать, развлекательные центры, рестораны и клубы закрыты, даже церковь пытаются закрыть". Оказывается, можно жить под одной крышей со своей семьей. Школы закрыты, и теперь родители понимают, как трудно учить детей дома. Каждому приходится осознать, с какими проблемами мы столкнулись,

– сказал Усик.

Боксер выразил уверенность, что Бог просто хочет преподать урок: "Но все это пройдет. Бог так сильно любит нас – мы даже не можем представить, насколько сильна эта любовь. Он не желает нам ничего плохого. Он просто хочет просветить нас. Он как хороший отец, но иногда бьет ребенка по попе, чтобы он не делала то, чего нельзя".

Отметим, что ранее Усик призывал всех ходить в храмы, несмотря на пандемию коронавируса.

Кроме того, боксер в шутку советовал пить воду из-под крана, ведь там есть хлорка, которая "убивает" вирус.

Усик также призвал людей не паниковать. Хотя боксера изолировали от тренировочного лагеря именно из-за коронавируса.

Следующий бой Усика против Дерека Чисоры официально перенесен из-за пандемии COVID-19.

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