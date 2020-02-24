Богатейшему боксеру мира Флойду Мейвезеру – 43: топ-5 самых прибыльных его поединков.

Американец Флойд Мейвезер-младший сегодня, 24 февраля, празднует день рождения – ему исполнилось 43 года. Флойд прославился как отличный боксер и бизнесмен. Свои поединки он превращал в шоу, что, в свою очередь, давало ему возможность хорошо зарабатывать. Вспомним 5 самых прибыльных его боев на профессиональном ринге

Мейвезер – Пакьяо

2 мая 2015 года в китайском Макао состоялся, пожалуй, самый ожидаемый бой за всю историю единоборств. Как минимум об этом говорят цифры. Общий доход составил более 500 миллионов долларов. Филиппинец получил гонорар в 150 миллионов долларов, а американец вообще космические 300 миллионов долларов.

К слову: Каждый меткий удар Флойда Мейвезера приносил боксеру по 500 тысяч долларов

Смотрите видео лучших моментов боя Мейвезер – Пакьяо

Мейвезер – Альварес

Нынешний лидер рейтинга P4P мексиканец Сауль Альварес в своем профессиональном рекорде имеет всего одно поражение. Понес он его 14 сентября 2013 года. Тогда молодой Канело встретился с тогдашним доминатором полусреднего дивизиона Мейвезером. Американец мастерски переиграл молодого оппонента и добавил к своему, уже на то время фантастическому, капиталу еще 75 миллионов долларов. Мексиканец тоже не обеднел, получил около 20 миллионов долларов.

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Смотрите видео лучших моментов боя Майвезер – Альварес

Мейвезер – Де ла Хойя

Одни из самых влиятельных промоутеров современности когда-то жестко дрались друг против друга. И у них очень таки неплохо получалось. Почти два с половиной миллиона проданных платных трансляций является третьим показателем в истории бокса. В 2007 году это принесло доход в около 137 миллионов долларов. Оскар тогда получил более 52 миллионов долларов, а Флойд – 25 миллионов долларов.

Смотрите видео боя Оскара Де ла Хойи против Флойда Мейвезера

Мейвезер – МакГрегор

4 миллиона 300 тысяч проданных трансляций и 380 миллионов долларов прибыли. Именно столько собрало "театральное представление" под названием боксерский поединок со звездой смешанных единоборств, чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором МакГрегором. Спортсмены тогда разделили прибыль следующим образом: 300 миллионов долларов Мейвезеру как победителю, 80 миллионов долларов – МакГрегору.

Смотрите видео моментов боя Мейвезера против МакГрегора

Мейвезер – Котто

5 мая 2012 года Флойд Мейвезер-младший проводил свой 43 поединок на профессиональном ринге. Тогда он дрался против чемпиона мира в четырех весовых категориях Мигеля Котто. Общий доход составил около 90 миллионов долларов. Из них 80 миллионов долларов забрал Флойд.

Смотрите видео боя Флойда Мейвезера против Мигеля Котто