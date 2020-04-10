Богатый клуб Германии едва не приобрел чемпиона мира в составе сборной Украины

Украинский футболист Даниил Сикан мог не перейти из "Карпат" в "Шахтер" зимой 2019 года. Нападающий был близок к переезду в немецкую Бундеслигу.

Журналист Виктор Вацко на своем ютуб-канале в разговоре с комментатором Дмитрием Джулаем заявил, что Сикан должен был перейти в "Хоффенхайм".

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Вацко ссылается на свои источники. Он заявил, что был удивлен, когда узнал о трансфере Сикана в "Шахтер".

Данило перешел в "Шахтер" за 150 тысяч евро. Пока Сикан не имеет игровой практики в "Шахтере".

Конец сезона 2018/2019 он провел в аренде в "Мариуполе".

Летом 2019 года Сикан стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20. На Мундиале Сикан забил четыре гола и помог общему успеху команде.

Что известно о "Хоффенхайме"? Крепкий середняк Бундеслиги, одновременно является одним из самых богатых клубов Германии. Владелец команды Дитмар Гопп – немецкий бизнесмен, один из основателей компании SAP. Стоимость состава "Хоффенхайма" около 200 миллионов евро.

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