Богатыри. Стронгмен-шоу: Кто победил в жестком соревновании за кубок Украины

В свежем выпуске программы "Богатыри. Стронгмен-шоу" за 9 ноября – в Кривом Роге состоялся первый этап Кубка Украины по стронгмену.

Первое упражнение "Трагпул" – тяга грузовика за собой на расстояние 20 метров. Вес грузовика – 8,5 тонн. Побеждает тот, кто сделает это быстрее.

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Владимир Климко выполняет первое упражнение.

Владимир Климко занял первое место, выполнив упражнение за 24 секунды.



Рейтинг после упражнения "Трагпул".

Второе упражнение "фермерская прогулка" – перенос двух грузов весом 160 килограмм на 20 метров. Победителем становится тот, кто дойдет до финиша первым.



Александр Кочергин и Руслан Петруня при прохождении "фермерской прогулки"

После второго упражнения в лидеры выбивается Евгений Корчун, который преодолел дистанцию за 13,84 секунды. Однако его догоняют Александр Кочергин и Руслан Петруня.



Рейтинг после упражнения "фермерская прогулка"

Третее задание – становая тяга. Спортсмены должны поднять штангу весом 280 килограмм максимальное количество раз.



Александр Кочергин поднял штангу 9 раз

Лучше всего проявил себя Александр Кочергин, который сумел поднять штангу 9 раз.



Рейтинг после третьей задачи

Кто победил в соревнованиях – смотрите в видео программы.