Богатыри. Стронгмен-шоу: Кто стал победителем в адском соревновании Финала Первой лиги Федерации

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В свежем выпуске программы "Богатыри. Стронгмен-шоу" за 16 ноября – в Павлограде состоялся Финал Первой лиги Федерации по стронгмену Украины. Это второй по значению финал сезона после Самого сильного человека Украины.

На соревнованиях собрались семь лучших атлетов для того, чтобы выяснить, кто победитель. Всего участникам предстояло преодолеть шесть богатырских упражнений.

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Первое упражнение – классический трайкпул, тяга в упряжке за собой грузовика весом 8,5 тонн на 20 метров.

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Андрей Кошубский тянет грузовик

Победителем в первом соревновании стал Богдан Ксенчук. Ему удалось протянуть грузовик за 16,13 секунд.

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Результаты после первого упражнения

Вторым упражнением турнира является "Фермерская прогулка" – это 120 килограммов в каждой руке, держа железный чемодан, надо пройти на максимальную дистанцию.

олексій бірюков стронгмен шоу
Алексей Бирюков выполняет упражнение "Фермерская прогулка"

Лучше всех выполнил упражнение "прогулка" Алексей Бирюков. Он протянул железные чемоданы на 59,89 метров. Таким образом он поднялся на четвертую строчку. Лидером по результатам двух соревнований остался Богдан Ксенчук.

стронгмен шоу
Результаты после упражнения "Фермерская прогулка"

Какие еще упражнения пришлось преодолеть участникам и кто стал победителем – смотрите в видео программы.

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Автор: Алексей Фигель
Теги: Спорт Павлоград Богатыри. Стронгмен-шоу
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