Богатыри. Стронгмен-шоу: ожесточенная борьба за звание сильнейшего стронгмена Украины

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В свежем выпуске программы "Богатыри. Стронгмен-шоу" 7 декабря – в Днепре выбрали самого сильного человека Украины 2019 года.

12 атлетов со всей страны и Беларуси боролись за победу в мощном противостоянии.

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Настоящей неожиданностью стало появление на турнире почетного гостя – президента Владимира Зеленского.

Володимир Зеленський
Президент Украины посетил соревнования по стронгмену

Первое упражнение – "тимбер керри". Участники должны перенести колодец весом 330 килограммов на 20 метров. Наибольшее количество баллов получит тот, кто сделает это быстрее.

Микола Василюк стронгмен
Николай Василюк выполняет упражнение

Наибольшее количество баллов получил Алексей Новиков. Он пронес колодец за 8,82 секунды.

Стронгмен результати
Результаты первого испытания

Второе упражнение – "трак пул". Атлетам нужно протянуть за собой грузовик, который весит восемь с половиной тонн. По правилам, спортсмены должны делать это в упряжке, без каната.

Стронгмен вправа
Евгений Шавченко тянет грузовик

После второго упражнения Алексей Новиков продолжает занимать первое место в турнирной таблице.

результати стронгмен

Результаты второго соревнования

Какие еще упражнения выполняли участники и кто стал победителем – смотрите в видео программы.

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Автор: Алексей Фигель
Теги: Спорт Владимир Зеленский Новости Спорта Новости Днепра Богатыри. Стронгмен-шоу
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