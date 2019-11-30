Богатыри. Стронгмен-шоу: Вторая часть впечатляющего соревнования за титул чемпиона мира 2019

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В свежем выпуске программы "Богатыри. Стронгмен-шоу" за 30 ноября – в Хусте прошла вторая часть чемпионата мира в весовой категории до 110 килограммов.

После сверхсложных квалификационных соревнований, в финал вышли десять спортсменов.

Первая часть соревнования: Богатыри. Стронгмен-шоу: Зрелищное соревнование за звание победителя чемпионата мира

Первое упражнение – "конан". На руку атлетов приходится 350 килограммов веса. Участники на скорость должны крутить как можно большее количество секторов.

Марек Чайковський
Марек Чайковский выполняет упражнение

Победу в этом соревновании одержал украинец Александр Кочергин. Он сделал наибольшее количество оборотов.

Богатирі Результати
Результаты после первого соревнования

Второе упражнение – эстафета, состоящая из двоих этапов. На первом этапе спортсмены по очереди должны перенести два мешка по 100 килограммов на десять метров. На втором этапе им нужно протянуть на 20 метров санки весом 200 килограммов.

Кто сделает это быстрее, тот и получит больше баллов.

Естафета Богатирі
Марек Чайковский и Михаил Ходяков соревнуются в эстафете

Александр Кочергин после второго упражнения продолжает уверенно занимать первую позицию.

Результати Естафета
Результаты второго испытания

Еще упражнения выполняли финалисты и кто стал чемпионом мира – смотрите в видео программы.

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Автор: Алексей Фигель
Теги: Новости Спорта Спорт Богатыри. Стронгмен-шоу Новости Закарпатья
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