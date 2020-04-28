Бои братьев Кличко вошли в рейтинг лучших в истории: видео
Братья Кличко стали единственными представителями Украины в рейтинге лучших боев в истории бокса. Сразу три поединка с участием братьев попали в рейтинг.
Рейтинг по итогам голосования болельщиков составил портал TheTopTens.com.
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Бой Владимира Кличко и Энтони Джошуа, который состоялся 29 апреля 2017 года, занял 22 место. Украинец уступил техническим нокаутом в 11-м раунде.
Владимир Кличко – Энтони Джошуа видео боя
На 34-й строчке оказался легендарный бой Виталия Кличко против Леннокса Льюиса в 2003 году.
Украинец уступил техническим нокаутом после шестого раунда.
Виталий Кличко – Леннокс Льюис видео боя
Противостояния Виталия и Дерека Чисоры в 2003-м заняло 39-е место. Украинец победил решением судей.
Виталий Кличко – Дерек Чисора видео боя
Лучшим поединком в истории стала битва американцев Мухаммеда Али и Джо Фрейзера в 1971-м году. Тогда легендарный Али потерпел свое первое поражение в профессиональной карьере.
Топ-5 поединков
- Мухаммед Али – Джо Фрейзер
- Артуро Гатти – Микки Уорд
- Мухаммед Али – Джо Фрейзер III
- Марвин Хаглер – Томас Гернс
- Сэнди Саддлер – Вилли Пеп
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