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Бои братьев Кличко вошли в рейтинг лучших в истории: видео

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Бои братьев Кличко вошли в рейтинг лучших в истории: видео
Бои братьев Кличко вошли в рейтинг лучших в истории: видео / GETTY IMAGES

Братья Кличко стали единственными представителями Украины в рейтинге лучших боев в истории бокса. Сразу три поединка с участием братьев попали в рейтинг.

Рейтинг по итогам голосования болельщиков составил портал TheTopTens.com.

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Бой Владимира Кличко и Энтони Джошуа, который состоялся 29 апреля 2017 года, занял 22 место. Украинец уступил техническим нокаутом в 11-м раунде.

Владимир Кличко – Энтони Джошуа видео боя

На 34-й строчке оказался легендарный бой Виталия Кличко против Леннокса Льюиса в 2003 году.

Украинец уступил техническим нокаутом после шестого раунда.

Виталий Кличко – Леннокс Льюис видео боя

Противостояния Виталия и Дерека Чисоры в 2003-м заняло 39-е место. Украинец победил решением судей.

Виталий Кличко – Дерек Чисора видео боя

Лучшим поединком в истории стала битва американцев Мухаммеда Али и Джо Фрейзера в 1971-м году. Тогда легендарный Али потерпел свое первое поражение в профессиональной карьере.

Топ-5 поединков

  1. Мухаммед Али – Джо Фрейзер
  2. Артуро Гатти – Микки Уорд
  3. Мухаммед Али – Джо Фрейзер III
  4. Марвин Хаглер – Томас Гернс
  5. Сэнди Саддлер – Вилли Пеп

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Владимир Кличко Виталий Кличко Новости Спорта Бокс
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