Бои Ломаченко и Усика под угрозой срыва

В мае ведущие украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик должны провести очередные поединки. Василий должен встретиться с Теофимо Лопесом, а Усик – Дереком Чисорой. Однако из-за пандемии коронавируса поединки находятся под угрозой срыва.

Василий Ломаченко вернулся в Украину из-за неопределенности судьбы бою против Теофімо Лопеса. Об этом заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

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Слова промоутера процитировал инсайдер Лэнс Пагмаєр. Top Rank организует бой Ломаченко – Лопес.

Поединок Ломаченко – Лопес запланирован на 30 мая. Ранее Арум подтвердил, что бой может быть перенесен.

В андеркарте поединка Ломаченко на ринг после длительной паузы хотел вернуться Александр Гвоздик. Однако украинец отменил свои планы из-за коронавируса.

В то же время глава Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что из-за эпидемии коронавируса могут быть отменены вечера бокса, запланированные на май в Великобритании.

Среди этих поединков встреча Александра Усика с Дереком Чисорой, которая запланирована на 23 мая. Боксеры должны встретиться в Лондоне на арене O2.

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Хирн заявил, что все боксеры уже получили альтернативные даты поединков на лето.

Все события, запланированные на май, могут быть смещены прямо сейчас, но мы надеемся, что этого не произойдет, хотя и понимаем, что ситуация постоянно меняется. Главное, так или иначе, чтобы каждый боец получил свою дату, к которой ему следует готовиться, потому что подобные события негативно отражаются на спорте. Прямо сейчас у всех моих бойцов есть новые, летние даты,

– цитирует Хирна boxingscene.com.

Сколько людей заболело коронавирусом? Число лиц, заразившихся во всем мире, составляет 220 877 человек, 8988 умерли, а 85 782 выздоровели. В Великобритании заражены 2 626 человек. В США – 9 464.



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