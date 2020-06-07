Бой с Ломаченко является поединком мечты – будущий соперник украинца
Чемпион IBF Теофимо Лопес мечтает провести бой против украинца Василия Ломаченко за все четыре пояса. Также в планах боксера поединки еще с двумя мощными боксерами.
Об этом Лопес рассказал в своем Instagram. По словам боксера, он мечтает о трех поединках в спортивной карьере.
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Не обошлось без украинцев
Первый желанный бой – с украинцем Василием Ломаченко за все четыре пояса. Следующим бой – с американцем Девином Хейни. Последний такой желанный бой Лопеса должен происходить в Майами на Хард Рок Стэдиум против Хосе Рамиреса.
Добавим, что бой с украинцем должен состояться в сентябре 2020 года.
Ломаченко – Лопес: главное
- Поединок между чемпионом мира по версиям WBC, WBA, WBO Ломаченко и обладателем титула IBF Лопесом должен был состояться 30 мая.
- Для поединка была зарезервирована арена Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке (США).
- Но из-за пандемии COVID-19 бой вынужденно перенесли. Новой даты боя пока нет.
- Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что бой может состояться в августе-сентябре без зрителей.
- Ранее Арум предлагал вариант с организацией объединительного боя в легком дивизионе на открытой местности, но со зрителями.
Достижения Василия Ломаченко
- На летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году стал первым, победив в финале представителя Франции со счетом 9:1. Международная боксерская ассоциация AIBA признала Ломаченко самым техничным боксером Олимпиады-2008 года и вручила ему Кубок Вэла Баркера.
- На Олимпиаде-2012, которая проходила в Лондоне, снова стал чемпионом. В финале победил Хан Сун Чула из Южной Кореи.
- В течение 2012-2013 годов был в составе боксерской команды "Украинские атаманы", выступающей в любительской лиге World Series of Boxing. В составе команды Василий Ломаченко не потерпел ни одного поражения.
- Во втором бою профессиональной карьеры Василий Ломаченко стремился установить рекорд, завоевав звание чемпиона мира, однако помешало единственное поражение, которое потерпел титулованный боксер. В 2014 году на ринге украинец сошелся с Орландо Салидо (Мексика). Соперник вел "грязный" бой, нанося удары по печени и почкам. За весь поединок Салидо нанес около 40 ударов ниже пояса, однако рефери никак не обращал на это внимания. По результатам украинец таки проиграл.
- Чемпион мира в легком весе по версии WBA / WBO.