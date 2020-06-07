Чемпион IBF Теофимо Лопес мечтает провести бой против украинца Василия Ломаченко за все четыре пояса. Также в планах боксера поединки еще с двумя мощными боксерами.

Об этом Лопес рассказал в своем Instagram. По словам боксера, он мечтает о трех поединках в спортивной карьере.

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Не обошлось без украинцев

Первый желанный бой – с украинцем Василием Ломаченко за все четыре пояса. Следующим бой – с американцем Девином Хейни. Последний такой желанный бой Лопеса должен происходить в Майами на Хард Рок Стэдиум против Хосе Рамиреса.

Добавим, что бой с украинцем должен состояться в сентябре 2020 года.

Ломаченко – Лопес: главное

Поединок между чемпионом мира по версиям WBC, WBA, WBO Ломаченко и обладателем титула IBF Лопесом должен был состояться 30 мая.

Для поединка была зарезервирована арена Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке (США).

Но из-за пандемии COVID-19 бой вынужденно перенесли. Новой даты боя пока нет.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что бой может состояться в августе-сентябре без зрителей.

Ранее Арум предлагал вариант с организацией объединительного боя в легком дивизионе на открытой местности, но со зрителями.

Достижения Василия Ломаченко