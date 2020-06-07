Следующий бой Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса может произойти со зрителями на трибунах. Поединок готова принять арена клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ).

Ломаченко и Лопес встретятся в сентябре

Глава Top Rank Боб Арум рассказал, что поединок между Ломаченко и Лопесом может пройти при 10 тысячах зрителях, информирует Sky Sports.

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"Великий бой, мы надеемся сделать его в сентябре с ограниченным количеством зрителей", – сказал Боб Арум.

Он добавил, что сейчас ведет переговоры с американской футбольной командой НФЛ "Лас-Вегас Рейдерс". Именно на арене этого клуба может состояться бой.



Allegiant Stadium / Фото Sky Sports

Арена Allegiant Stadium стоимостью 1,8 миллиарда долларов вмещает 65 тысяч зрителей. Она была открыта в 2020 году.



Allegiant Stadium / Фото Sky Sports

Они разговаривали с нами о том, чтобы провести бой на их стадионе для 10 тысяч зрителей, расположенных по арене. Все работают, чтобы это произошло. Но мы не можем ничего сказать наверняка, пока не удовлетворим запросы регулирующих органов,

– сказал Арум.

Ломаченко – Лопес: главное о бое