"Бой с Ломаченко побьет все рекорды бокса": непобедимый чемпион о бое с украинцем
Боксер легкого веса Джордж Камбосос уже думает за бой с легендарным украинцем Василием Ломаченко. Австралийский легковес считает себя лучшим в своей стране.
О возможном поединке сообщило издание The Age. Боксер хочет провести бой на родной земле в Австралии.
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Громкие мечты боксера
Боксер считается непобедимым в Австралии. Камбосос мечтает сражаться за все пояса дивизиона.
По словам боксера, поединок с украинцем может побить все рекорды за цифрами в боксе. Боксер прогнозирует 60 тысяч болельщиков на трибунах Marvel Stadium.
Когда я выиграю в бою за звание претендента, то буду драться с победителем боя Лопес – Ломаченко. Мы будем воевать за все пояса,
– заявил австралиец.
Известный промоутер Боб Арум сказал, что он с радостью сделает бой Камбосос – Ломаченко в Австралии.
- С 2017 года владел титулом в легком весе IBF Pan Pacific.
- В последнем поединке соперником Джорджа Камбососа был Микки Бей. Австралиец одержал победу раздельным решением судей.
- В следующем бою австралийца ждет валлиец Ли Селби.