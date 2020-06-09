Боксер легкого веса Джордж Камбосос уже думает за бой с легендарным украинцем Василием Ломаченко. Австралийский легковес считает себя лучшим в своей стране.

О возможном поединке сообщило издание The Age. Боксер хочет провести бой на родной земле в Австралии.

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Громкие мечты боксера

Боксер считается непобедимым в Австралии. Камбосос мечтает сражаться за все пояса дивизиона.

По словам боксера, поединок с украинцем может побить все рекорды за цифрами в боксе. Боксер прогнозирует 60 тысяч болельщиков на трибунах Marvel Stadium.

Когда я выиграю в бою за звание претендента, то буду драться с победителем боя Лопес – Ломаченко. Мы будем воевать за все пояса,

– заявил австралиец.

Известный промоутер Боб Арум сказал, что он с радостью сделает бой Камбосос – Ломаченко в Австралии.