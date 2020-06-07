Украинский боксер Денис Беринчик не исключает возможность встретиться на одном ринге с Василием Ломаченко. Если удастся продвижение вверх в таблице, тогда именно Денис станет официальным претендентом на бой.

Боксер рассказал о будущих планах в интервью для SportarenaTV.

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Беринчик – Ломаченко

Беринчик признался, насколько реальны шансы на его бой против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко.

У боксеров одна весовая категория. По словам Дениса, если ему удастся выступать и продвигаться вверх в рейтинге, тогда он станет прямым претендентом на бой с Ломаченко.

Стану официальным претендентом, тогда ему придет письмо или предложение с возможной датой нашего поединка,

– отметил боксер.

Сейчас еще рано говорить о таком поединке между украинцами. Для этого Беринчику нужно около 3-4 поединков и больше года времени. Если Ломаченко станет абсолютным чемпионом, тогда на это потребуется еще больше времени.

Достижения Дениса Беринчика: главное

Беринчик – серебряный призер Олимпийских игр (2012).

Серебряный призер Чемпионата мира (2011).

Бронзовый призер летней Универсиады (2013).

Дважды становился чемпионом Украины (2013, 2014).

Заслуженный мастер спорта Украины по боксу.

Денис Беринчик известен своими эпатажными выходами на бой. В одном из поединков появился в костюме "Супермарио", а перед этим боксер выезжал на ринг на лошади.

Достижения Василия Ломаченко