"Бой с Ломаченко? Все возможно": Беринчик о поединке с земляком
Украинский боксер Денис Беринчик не исключает возможность встретиться на одном ринге с Василием Ломаченко. Если удастся продвижение вверх в таблице, тогда именно Денис станет официальным претендентом на бой.
Боксер рассказал о будущих планах в интервью для SportarenaTV.
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Беринчик – Ломаченко
Беринчик признался, насколько реальны шансы на его бой против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко.
У боксеров одна весовая категория. По словам Дениса, если ему удастся выступать и продвигаться вверх в рейтинге, тогда он станет прямым претендентом на бой с Ломаченко.
Стану официальным претендентом, тогда ему придет письмо или предложение с возможной датой нашего поединка,
– отметил боксер.
Сейчас еще рано говорить о таком поединке между украинцами. Для этого Беринчику нужно около 3-4 поединков и больше года времени. Если Ломаченко станет абсолютным чемпионом, тогда на это потребуется еще больше времени.
Достижения Дениса Беринчика: главное
- Беринчик – серебряный призер Олимпийских игр (2012).
- Серебряный призер Чемпионата мира (2011).
- Бронзовый призер летней Универсиады (2013).
- Дважды становился чемпионом Украины (2013, 2014).
- Заслуженный мастер спорта Украины по боксу.
- Денис Беринчик известен своими эпатажными выходами на бой. В одном из поединков появился в костюме "Супермарио", а перед этим боксер выезжал на ринг на лошади.
Достижения Василия Ломаченко
- В 2008 году на летних Олимпийских играх в Пекине стал первым, победив в финале представителя Франции со счетом 9:1. Международная боксерская ассоциация AIBA признала Ломаченко самым техничным боксером Олимпиады-2008 года и вручила ему Кубок Вэла Баркера.
- На следующей Олимпиаде-2012, которая проходила в Лондоне, снова стал чемпионом. В финале победил Хан Сун Чула из Южной Кореи.
- В течение 2012/13 годов был в составе боксерской команды "Украинские атаманы", которая выступает в любительской лиге World Series of Boxing. В ее составе не потерпел ни одного поражения.
- Во втором бою профессиональной карьеры Василий Ломаченко хотел установить рекорд, завоевав звание чемпиона мира, однако помешало единственное поражение, которое потерпел титулованный боксер. В 2014 году на ринге украинец сошелся с Орландо Салидо (Мексика). Соперник вел "грязный" бой, нанося удары по печени и почкам. За весь поединок Салидо нанес около 40 ударов ниже пояса, однако рефери никак не обращал на это внимания. По результатам украинец все-таки проиграл.
- Чемпион мира в легком весе по версии WBA/WBO.