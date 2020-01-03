24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Бой Деревянченко с Головкиным стал лучшим в 2019 году по версии BoxingScene

12 Читати новину українською
Бой Деревянченко – Головкин / DAZN

Поединок между украинцем Сергеем Деревянченко против Геннадия Головкина за пояс IBF и IBO в среднем весе признан лучшим в 2019 году по мнению авторитетного портала BoxingScene.

Эксперты с BoxingScene отмечают особую жестокость, с которой боксеры провели все 12 раундов в бою за чемпионский пояс 5 октября. Напомним, тогда бой продлился все 12 раундов, а Головкин победил решением судей.

К слову: Итоги боксерского года для украинцев: от невероятных побед до обидных поражений

Геннадий Головкин думал, что его ждет короткая легкая ночь, когда он отправил Сергея Деревянченко на полотно уже через три минуты после начала боя. Тогда Головкин не догадывался, что собирается вступить в жесткий бой своей знаменитой карьеры. Решительный Деревянченко и придирчивый Головкин провели следующие 11 раундов, разрывая друг друга в невероятно жестоком боевом боксе, который  поклонники бокса не скоро забудут.

Практически каждый раз, когда Головкин пробивал Деревянченко карающим ударом, украинский андердог отстреливался назад сильным выстрелом. Оба боксера демонстрировали железные подбородок и стойкость, выдерживая бесчисленное количество разрушительных ударов. Именно за это они и получили звание "Борьба 2019 года", – говорится на сайте BoxingScene.

Особняки, машины, шикарную жизнь: у кого из политиков в 2019 нашли скрытые состояние
сегодня
1168
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Деревянченко – Головкин Сергей Деревянченко Новости Спорта Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 12:20 Бой Деревянченко с Головкиным стал лучшим в 2019 году по версии BoxingScene
Юрій Семенюк 12
2 января 10:02 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 584
2 января 18:50 Бегун досадно проиграл забег, пропустив соперника вперед на последнем метре: видео
Юрій Семенюк 209
2 января 16:38 Невероятный сейв Лунина попал в топ-10 чемпионата Испании
Юрій Семенюк 166
2 января 14:44 Топ-10 самых ожидаемых боксерских поединков 2020 года
Андрій Тудовші 228
Новости
Больше новостей
Залиште відгук