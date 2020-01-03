Бой Деревянченко с Головкиным стал лучшим в 2019 году по версии BoxingScene

Поединок между украинцем Сергеем Деревянченко против Геннадия Головкина за пояс IBF и IBO в среднем весе признан лучшим в 2019 году по мнению авторитетного портала BoxingScene.

Эксперты с BoxingScene отмечают особую жестокость, с которой боксеры провели все 12 раундов в бою за чемпионский пояс 5 октября. Напомним, тогда бой продлился все 12 раундов, а Головкин победил решением судей.

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Геннадий Головкин думал, что его ждет короткая легкая ночь, когда он отправил Сергея Деревянченко на полотно уже через три минуты после начала боя. Тогда Головкин не догадывался, что собирается вступить в жесткий бой своей знаменитой карьеры. Решительный Деревянченко и придирчивый Головкин провели следующие 11 раундов, разрывая друг друга в невероятно жестоком боевом боксе, который поклонники бокса не скоро забудут.

Практически каждый раз, когда Головкин пробивал Деревянченко карающим ударом, украинский андердог отстреливался назад сильным выстрелом. Оба боксера демонстрировали железные подбородок и стойкость, выдерживая бесчисленное количество разрушительных ударов. Именно за это они и получили звание "Борьба 2019 года", – говорится на сайте BoxingScene.