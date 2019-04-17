Бой Джошуа – Миллер находится под угрозой срыва из-за допинга

Дебютный поединок в США чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) против Джаррелл Миллера (23-0-1, 20 КО) находится под угрозой срыва.

Независимое агентство VADA выявило в организме Миллера запрещенный препарат эндуробол. Положительной допинг-пробы американский претендент сдал 20 марта, сообщает ESPN.

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Представители Миллера сообщили, что находятся в процессе получения дополнительной информации от Ассоциации добровольного тестирования на допинг (VADA). Сам боксер продолжает подготовку к бою.

Теперь Миллеру предстоит провести встречу с Атлетической комиссией штата Нью-Йорк, которая, скорее всего, отберет у него лицензию.

Интересно, что у Джошуа второй раз за последние полтора года может измениться соперник перед обязательной защитой титула. Осенью 2017 года британец должен был в Кардиффе драться с Кубратом Пулевым, но болгарин получил травму и выбыл из поединка. В результате Джошуа провел бой с Карлосом Такамой, которого прошел техническим нокаутом в 10 раунде.

К слову, бой Джошуа – Миллер должен был состояться 1 июня в Нью-Йорке на Madison Square Garden.

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