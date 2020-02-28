Бой Джошуа – Пулев состоится 20 июня
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа проведет бой против болгарского боксера Курбата Пулева. Бой состоится в Лондоне 20 июня.
Информацию о том, что стороны договорились о бое, подтвердил промоутер Эдди Хирн в комментарии BoxingScene.com.
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По его словам, бой Джошуа – Пулев состоится в Лондоне на новом стадионе "Тоттенхэм" 20 июня.
- Это будет бой за чемпионский пояс по версии IBF. Им владеет Джошуа, а Пулев является претендентом.
- Бой Джошуа с Пулевым должен был состояться еще в октябре 2017 года. Но болгарин за две недели до боя получил травму. Вместо него в ринг вышел Карлос Такам и потерпел поражение техническим нокаутом в 10 раунде.
- После Пулева, Джошуа должен провести защиту титула по версии WBO против украинца Александра Усика. Однако этот бой состоится не раньше конца 2020 года. Усик перед тем предстоит провести бой против Дерека Чисоры.
- Курбат Пулев потерпел единственное поражение в профессиональной карьере от Владимира Кличко в ноябре 2014 года.
- Промоутер Эдди Хирн не прочь провести бой за звание абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри.
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