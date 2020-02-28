Бой Джошуа – Пулев состоится 20 июня

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа проведет бой против болгарского боксера Курбата Пулева. Бой состоится в Лондоне 20 июня.

Информацию о том, что стороны договорились о бое, подтвердил промоутер Эдди Хирн в комментарии BoxingScene.com.

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По его словам, бой Джошуа – Пулев состоится в Лондоне на новом стадионе "Тоттенхэм" 20 июня.