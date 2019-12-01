Бой Джошуа – Руис пройдет без ринг-герлз из-за откровенной одежды девушек

Во время реванша чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энди Руиса и Энтони Джошуа не будет ринг-герлз. Бой боксеров состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Ринг-герлз обычно выносят таблички с номером следующего раунда. Причина их отсутствия на реванше боксеров – слишком откровенные наряды девушек, что запрещено в Саудовской Аравии, сообщает The Sun.

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Что можно носить саудовским женщинам?

Саудовская власть десятилетиями внедряла строгий дресс-код для женщин, согласно которому они должны были носить абаю в публичных местах, а также платок на голове, если они были мусульманками.



Есть много вещей, которые саудовские женщины не могут делать без разрешения опекуна мужского пола. Например, подача заявки на получение паспорта, выезд за границу, замужество и тому подобное.

Что известно о реванше Джошуа-Руис?

В июне 2019 года Руис неожиданно победил Джошуа в поединке, который состоялся на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, и стал чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO.

Реванш состоится 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Уже известны гонорары боксеров за этот бой. Энтони Джошуа получит аж 85 миллионов долларов.

Зато Энди Руис, который и владеет чемпионскими поясами, может рассчитывать лишь на 13 миллионов евро.

По информации СМИ, билеты возле ринга стоят 50 тысяч саудовских риалов, что равняется 320 тысячам гривен.