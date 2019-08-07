Бой года: в пятницу станет известно место реванша Джошуа – Руис

Место проведения реванша между британцем Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) и мексиканским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руисом (33-1, 20 КО) станет известно уже в ближайшее время.

По информации World Boxing News, стороны сделают официальный анонс уже в пятницу, 9 августа. Среди фаворитов – валлийский Кардифф и Саудовская Аравия.

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Я не против драться в США, но хотел бы драться в Уэльсе. Конечно, Руис хочет драться в Мексике. Пусть еще рефери будет его дядя. Почему нет? И я все равно сумею победить. Но мне хочется биться в Кардиффе, при поддержке 80 тысяч болельщиков,

– сказал Джошуа.

Однако, у Энди Руиса немного другое мнение по поводу места проведения боя:

Он говорит, что побьет меня в любом месте. Ну что ж, давайте тогда сражаться в Мексике, в Тихуане.

Стоит отметить, что Энтони Джошуа на профессиональном ринге провел 23 боя, в которых одержал 22 победы. Но все они были именно на территории Великобритании.

Единственное поражение британцу нанес именно Энди Руис, отобрав у него титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Этот бой состоялся в Нью-Йорке 1 июня 2019 года.