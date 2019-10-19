Бой Гвоздик – Бетербиев посетили звезды бокса: фото

158 Читати новину українською
Бой Гвоздик – Бетербиев посетили звезды бокса: фото
Бой Гвоздик – Бетербиев посетили звезды бокса: фото / boxingscene.com

Вечер бокса в Филадельфии (США), главным событием которого стал объединительный поединок между Артуром Бетербиевым и Александром Гвоздиком, посетили немало известных боксеров.

Бой с рингсайда просмотрели чемпион мира IBF в легком весе Ричард Комми, претендент на его титул Теофимо Лопес, экс-чемпионы мира Тайсон Фьюри, Пол Малиньяджи.

Как это было: Гвоздик – Бетербиев: видео боя

Поддержать Александра Гвоздика пришли его земляки Александр Усик, Василий Ломаченко и другие.

Бой Гвоздик – Бетербиев посетили звезды бокса / Фото: boxingscene.com

Что известно о бое Гвоздик-Бетербиев?Это был объединительный поединок за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе. Украинский боксер побеждал россиянина по очкам. Однако в десятом раунде россиянин трижды отправил Гвоздика в нокдаун, после чего рефери остановил бой.

Поражение стало первым для Гвоздика в профессиональной карьере. Бетербиев же выиграл 15-й подряд бой досрочно. За поединок оба боксера заработали по 1,5 миллиона долларов.

blog_ava
Леси Никитюк – 32: малоизвестные факты о харизматичной ведущей
сегодня
1181
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Александр Гвоздик Гвоздик – Бетербиев Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Бавария" нелепо упустила победу, "Лейпциг" снова не победил: результаты 8 тура Бундеслиги
сегодня 19:06 "Бавария" нелепо упустила победу, "Лейпциг" снова не победил: результаты 8 тура Бундеслиги
Ігор Саджениця 54
Гвоздик – Бетербиев: видео боя
сегодня 07:42 Гвоздик – Бетербиев: видео боя
Юрій Семенюк 1309
"Барселона" разбила "Эйбар", "Валенсия" остановила "Атлетико": результаты 9 тура Ла Лиги
сегодня 16:00 "Барселона" разбила "Эйбар", "Валенсия" остановила "Атлетико": результаты 9 тура Ла Лиги
Ігор Саджениця 42
Благодаря спорту я не сломался после травмы, несовместимой с жизнью, – пауэрлифтер Павел Козак
18 октября 17:30 Благодаря спорту я не сломался после травмы, несовместимой с жизнью, – пауэрлифтер Павел Козак
Станіслав Безушко 81
А может все-таки Путин – не плохой? Да плохой, с*ка, плохой, – Рустам Худжамов
18 октября 11:26 А может все-таки Путин – не плохой? Да плохой, с*ка, плохой, – Рустам Худжамов
Ігор Саджениця 484
Новости
Больше новостей
Залиште відгук