Вечер бокса в Филадельфии (США), главным событием которого стал объединительный поединок между Артуром Бетербиевым и Александром Гвоздиком, посетили немало известных боксеров.

Бой с рингсайда просмотрели чемпион мира IBF в легком весе Ричард Комми, претендент на его титул Теофимо Лопес, экс-чемпионы мира Тайсон Фьюри, Пол Малиньяджи.

Как это было: Гвоздик – Бетербиев: видео боя

Поддержать Александра Гвоздика пришли его земляки Александр Усик, Василий Ломаченко и другие.

Бой Гвоздик – Бетербиев посетили звезды бокса / Фото: boxingscene.com

Что известно о бое Гвоздик-Бетербиев?Это был объединительный поединок за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе. Украинский боксер побеждал россиянина по очкам. Однако в десятом раунде россиянин трижды отправил Гвоздика в нокдаун, после чего рефери остановил бой.



Поражение стало первым для Гвоздика в профессиональной карьере. Бетербиев же выиграл 15-й подряд бой досрочно. За поединок оба боксера заработали по 1,5 миллиона долларов.