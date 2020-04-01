Бой Хабиб – Фергюнсон может пройти в Беларуси – неожиданное заявление отца Нурмагомедова

Отец непобедимого бойца ММА Хабиба Нурмагомедова (28-0) Абдулманап предложил новое место для проведения боя сына против претендента на пояс UFC в легком весе Тони Фергюсона (25-3).

Возможно, пандемия коронавируса поможет организовать бой в Беларуси, о чем заявил отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Абдулманап Нурмагомедов.

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Россия предлагала Казань, Екатеринбург, Москву. Хотели в Абу-Даби... Не знаю, что получится. Главе Беларуси – Лукашенко – огромное спасибо. За то, что предложил. Почему бы не рассмотреть эту страну? Думаю, это один из лучших вариантов,

– заявил Нурмагомедов-старший.

В то же время Нурмагомедов в Инстаграме сообщил, что, вероятно, бой против Фергюсона таки будет отменен.

Хабиб – Фергюсон: главное

Поединок между бойцами срывался уже четыре раза. Предыдущий раз встреча Хабиба и Фергюсона не состоялась в апреле 2018-го.

Тогда Фергюсон снялся с поединка из-за травмы.

Нурмагомедов ни разу не уступал по правилам MMA. На его счету 28 побед подряд, 11 из них одержаны в UFC.

По этому показателю Хабиб сравнялся с Фергюсоном.

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