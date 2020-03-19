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Бой Хабиб– Фергюсон официально перенесен

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18 апреля в Бруклине (США) должен был состояться бойцовский турнир UFC 249. Главным событием шоу должен был стать бой чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона, однако, из-за пандемии коронавируса поединок перенесли.

Об этом сообщил официальный сайт UFC. Организаторы соревнований решили не рисковать здоровьем спортсменов и болельщиков.

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Также официальное заявление UFC опубликовал в своем твиттере.

Решение было принято в соответствии с указаниями Атлетической комиссии штата Нью-Йорк (NYSAC), а также согласно ограничений штата Нью-Йорк, запрещающие проведение крупных общественных мероприятий,
– говорится в заявлении.

 

  • Бой между спортсменами срывался четыре раза. Предыдущий раз бой не состоялся в апреле 2018-го. Тогда Фергюсон снялся с поединка из-за травмы.
  • Нурмагомедов ни разу не уступал по правилам MMA. На его счету 28 побед подряд, 11 из них одержаны в UFC.
  • По этому показателю Хабиб сравнялся с Фергюсоном. Тони – бывший обладатель временного титула в легком весе.

Ранее сообщалось, что бой может состояться, но в другой стране.

Что такое UFC?Это международная спортивная организация, что устраивает и проводит бои смешанного стиля, а также проводит соревнования за мировое первенство в смешанных боевых искусствах. Чемпионат UFC является самым древним и самым популярным соревнованием по смешанным единоборствам в их современном виде.

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Автор: София Кулай
Теги: Хабиб Нурмагомедов MMA Смешанные единоборства Новости Спорта Спорт
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