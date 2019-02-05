Бой Ломаченко 12 апреля может не состояться: известна причина

Василий Ломаченко может снова остаться без соперника. Ричард Комми травмировал руку в бою за титул IBF.

12 апреля чемпион мира по версиям WBA и WBO обещал вернуться в ринг и планировал пополнить свою коллекцию еще и поясом IBF в легком весе.

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Собственно, по итогу субботнего вечера бокса вакантный титул завоевал Ричард Комми. Которому впрочем победа над Исой Чаниевым досталась дорогой ценой. Ганец повредил руку и может не оправиться к схватке с украинцем.



Ганский боксер Комми победил россиянина Чаниева



Ричард Комми

При таких обстоятельствах Ломаченко, как альтернативный вариант, может провести обязательную защиту титула WBA против Энтони Кролли. Однако переговоры с британцем имеют все шансы зайти в тупик. На пути поединка могут стать подковерные игры промоутеров боксеров Боба Арума и Эдди Хирна.

Видео: бой Ломаченко 12 апреля может не состояться

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