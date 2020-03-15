Бой Ломаченко – Лопес перенесут
Поединок украинского боксера Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса могут перенести. Причина – пандемия коронавируса.
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что бой может быть перенесен из-за коронавируса. Слова промоутера передал журналист Майк Коппинджер.
Читайте также Тренер Гвоздика ставит на поражение Ломаченко в бою с Лопесом
Владельцы арены "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке, где должен состояться бой, не готовы провести событие без зрителей.
Арена "Мэдисон-сквер-гарден" собиралась дать большую гарантию, чтобы заполучить этот бой. Если не будет зрителей, то это предложение станет неактуальным. Мы ничего не можем сделать. Разве что объяснить сложившуюся ситуацию бойцам,
– цитирует Арума Коппинджер.
Бой Ломаченко – Лопес запланирован на 30 мая.
Коронавирус в США
- США ввели 30-дневное ограничение на въезд иностранных граждан из ряда стран Европы с целью противодействия распространению коронавируса.
- Количество инфицированных коронавирусом в США превысило 2,7 тысячи человек. Жертвами коронавируса в США стал 51 человек.
- Из-за коронавируса в США отменен престижный теннисный турнир серии ATP Masters 1000 и WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе и приостановлены баскетбольные матчи НБА.
- Также промоутерская компания Top Rank проведет вечер бокса 17 марта без зрителей. На ринг выйдут Майкл Конлан и Бельмар Пресиадо.
- Без зрителей пройдет турнир Bellator 241.
Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канал
Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.
Выбор редакции
-
Новый формат завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса – заявление УЕФАсегодня , 13:01
-
Итоги биатлонного сезона: историческое серебро Украины и драматическая развязка в Контиолахтисегодня , 10:00
-
Евро-2020 перенесут, УПЛ пойдет на карантин и другие новости спорта 14 мартасегодня , 07:20