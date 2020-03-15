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Бой Ломаченко – Лопес перенесут

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Поединок украинского боксера Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса могут перенести. Причина – пандемия коронавируса.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что бой может быть перенесен из-за коронавируса. Слова промоутера передал журналист Майк Коппинджер.

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Владельцы арены "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке, где должен состояться бой, не готовы провести событие без зрителей.

Арена "Мэдисон-сквер-гарден" собиралась дать большую гарантию, чтобы заполучить этот бой. Если не будет зрителей, то это предложение станет неактуальным. Мы ничего не можем сделать. Разве что объяснить сложившуюся ситуацию бойцам,
– цитирует Арума Коппинджер.

Бой Ломаченко – Лопес запланирован на 30 мая.

Коронавирус в США

  • США ввели 30-дневное ограничение на въезд иностранных граждан из ряда стран Европы с целью противодействия распространению коронавируса.
  • Количество инфицированных коронавирусом в США превысило 2,7 тысячи человек. Жертвами коронавируса в США стал 51 человек.
  • Из-за коронавируса в США отменен престижный теннисный турнир серии ATP Masters 1000 и WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе и приостановлены баскетбольные матчи НБА.
  • Также промоутерская компания Top Rank проведет вечер бокса 17 марта без зрителей. На ринг выйдут Майкл Конлан и Бельмар Пресиадо.
  • Без зрителей пройдет турнир Bellator 241.


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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Василий Ломаченко Новости Спорта Бокс
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