Бой Ломаченко получил особое отличие WBC: видео

Бой Василия Ломаченко с британцем Люком Кэмпбеллом получил специальную награду от WBC. Поединок, в котором победил Ломаченко и завоевал титул WBC, признан самым драматичным в 2019 году.

Бой Ломаченко и Кэмпбелла состоялся 31 августа 2019 года в Лондоне и длился все 12 раундов.

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В течение поединка Ломаченко наносил много ударов по корпусу и лицу соперника. Зато Люк с переменным успехом "сидел" в глубокой обороне.

В 11-м раунде Ломаченко отправил соперника в нокдаун, но так и не довел бой к досрочной победе.

В то же время Ломаченко разгромил британца на судейских записках: дважды 119:109 и однажды 118:110.

В том поединке украинец добавил к чемпионским титулам WBA и WBO, пояс WBC. Впоследствии WBC сделала Василия "франчайзинговым" чемпионом.

Ломаченко – Кэмпбелл видео боя

Ожидается, что следующий бой Ломаченко проведет в мае 2020 года против Теофимо Лопеса.