Бой Ломаченко получил особое отличие WBC: видео
Бой Василия Ломаченко с британцем Люком Кэмпбеллом получил специальную награду от WBC. Поединок, в котором победил Ломаченко и завоевал титул WBC, признан самым драматичным в 2019 году.
Бой Ломаченко и Кэмпбелла состоялся 31 августа 2019 года в Лондоне и длился все 12 раундов.
Смотрите также: Ломаченко – Лопес: украинец эффектным видео подтвердил дату предстоящего боя
В течение поединка Ломаченко наносил много ударов по корпусу и лицу соперника. Зато Люк с переменным успехом "сидел" в глубокой обороне.
В 11-м раунде Ломаченко отправил соперника в нокдаун, но так и не довел бой к досрочной победе.
В то же время Ломаченко разгромил британца на судейских записках: дважды 119:109 и однажды 118:110.
В том поединке украинец добавил к чемпионским титулам WBA и WBO, пояс WBC. Впоследствии WBC сделала Василия "франчайзинговым" чемпионом.
Ломаченко – Кэмпбелл видео боя
Ожидается, что следующий бой Ломаченко проведет в мае 2020 года против Теофимо Лопеса.
Выбор редакции
-
Самые яркие выходы Дениса Беринчика в ринг: от Супер Марио до заключенного – фото и видеосегодня , 13:10
-
Санкции против "Александрии", неудача на ЧМ-2020 по биатлону – главные новости спортасегодня , 08:36
-
Победа "Шахтера" в Лиге Европы, провал украинцев в биатлоне – главные новости спорта 20 февралясегодня , 07:35