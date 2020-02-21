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Бой Ломаченко получил особое отличие WBC: видео

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Василий Ломаченко / GETTY IMAGES

Бой Василия Ломаченко с британцем Люком Кэмпбеллом получил специальную награду от WBC. Поединок, в котором победил Ломаченко и завоевал титул WBC, признан самым драматичным в 2019 году.

Бой Ломаченко и Кэмпбелла состоялся 31 августа 2019 года в Лондоне и длился все 12 раундов.

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The fight between Lomachenko and Campbell began with caution and prudent study from both. Campbell tried to set the tone, by connecting with some stiff solid punches. But Lomachenko did not allow him to dominate. While Lomachenko attacked with accurate blows to the body and head, Campbell tried to defend himself, sometimes with success, and other times…less so. In the second half of the fight, Lomachenko was near to knocking out Campbell, who survived thanks to his skills and resistance gleaned from solid physical preparation. The eleventh round had Campbell sagging as Lomanchenko buckled him with some massive body punches. Congratulations #lomachenkocampbell WBC Dramatic Fight of the Year! #WBC #bestofwbc19

Допис, поширений World Boxing Council (@wbcboxing)

В течение поединка Ломаченко наносил много ударов по корпусу и лицу соперника. Зато Люк с переменным успехом "сидел" в глубокой обороне.

В 11-м раунде Ломаченко отправил соперника в нокдаун, но так и не довел бой к досрочной победе.

В то же время Ломаченко разгромил британца на судейских записках: дважды 119:109 и однажды 118:110.

В том поединке украинец добавил к чемпионским титулам WBA и WBO, пояс WBC. Впоследствии WBC сделала Василия "франчайзинговым" чемпионом.

Ломаченко – Кэмпбелл видео боя

Ожидается, что следующий бой Ломаченко проведет в мае 2020 года против Теофимо Лопеса.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Василий Ломаченко Ломаченко – Кэмпбелл Спорт Бокс
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