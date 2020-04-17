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Бой Ломаченко с Лопесом не состоится летом: новая дата поединка

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Бой Ломаченко с Лопесом не состоится летом / instagram.com/lomachenkovasiliy

Поединок между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом не состоится в ближайшие 5 месяцев. Глава Top Rank Боб Арум, который организует бой, дал неутешительный прогноз относительно даты поединка.

Ютуб-канал FightHype.com опубликовал видео заявления Арума. Промоутер сказал, что поединок, который был запланирован на 30 мая, возможно, состоится осенью.

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"Мы хотели устроить бой Ломаченко – Лопес в конце мая. Но, начались эти вещи с коронавирусом. Теперь, надеюсь, что мы проведем бой в сентябре или октябре", – заявил Арум.

Также Арум рассказал, какой сценарий поединка его устроит. По словам промоутера, худший вариант, если Ломаченко одержит легкую победу, а лучший – яркая победа Лопеса.

Впрочем, Арум не берется прогнозировать, кто одержит победу.

"Я вижу, что результат может быть в обе стороны. Но что я знаю? Никто не знает наверняка. Мы знаем сильные стороны Ломаченко, сильные стороны Лопеса. Сейчас настало время им проявить свои достоинства на ринге", – резюмировал промоутер.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Василий Ломаченко Бокс
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