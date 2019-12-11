Бой между Усиком и Чисорой пройдет в начале марта, – промоутер

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Александр Усик / Фото из открытых источников

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа и со-промоутер украинца Александра Усика Эдди Хирн рассказал о планах на будущие бои своих подопечных.

Свой следующий бой Усик проведет весной 2020 года против Дерека Чисоры. После этого поединка боксер сразится с победителем пары Джошуа – Пулев.

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Бой между Усиком и Чисорой пройдет, скорее всего, в начале марта 2020 года. Далее украинец сразится с победителем поединка Джошуа – Пулев,
– цитирует слова Хирна ESPN.

Спорт24 писал, что Джошуа вернул себе чемпионские титулы после победы над Энди Руисом в реванше (33-2, 22 КО). Британец победил единогласным решением судей. Сам Джошуа заявил, что для него нет никаких проблем провести бой с Усиком.

Первым претендентом на бой с Джошуа является 38-летний болгарин Кубрат Пулев. Боксер является обязательным претендентом по версии IBF.

Непобежденный Усик (17-0, 13 КО) в октябре дебютировал в супертяжах с победы над Чазз Уизерспуном после семи раундов.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Александр Усик Бокс
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