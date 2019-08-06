Бой может перевести в политическую плоскость, – менеджер Поветкина не хочет боя против Усика

Российский боксер Александр Поветкин может быть одним из соперников украинца Александра Усика в тяжелом весе. Но менеджер россиянина Дмитрий Иванов заявил, что не хочет сейчас такого боя. Все из-за политики.

При этом сам Иванов использует традиционную российскую пропаганду о "едином народе", который разделили. А также о так называемой "великой отечественной войне", а не Второй мировой войне

"Сейчас я бы не хотел этого боя, потому что действительно это противостояние могут перевести в политическую плоскость. Для меня русские и украинцы – один народ с общими ценностями и теми же взглядами на жизнь. Мы вместе бок о бок воевали в "великой отечественной войне", но сейчас нас пытаются разделить. По этой причине я против этого поединка", – заявил Дмитрий Иванов.

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Хотя считает, что этот бой принес бы немалый доход организаторам. Но команда Усика выбрала другой путь.

"Со спортивной точки зрения это был бы классный бокс и интересное противостояние стилей. В Усика очень комбинационная манера и классная работа ног. Поветкин всегда хочет быть в центре ринга, давить, поэтому у них получился бы хороший бой, интересный для всех. Этот бой можно было бы провести на любой площадке с хорошим финансовым успехом для промоутера. Команда Александра Усика выбрала себе другую дорогу, мы тоже ищем свой путь и относимся с глубоким уважением к этому боксеру и его тренерскому штабу", – подытожил Дмитрий Иванов.

Напомним, Поветкин проведет свой бой в андеркарте боя Ломаченко – Кэмпбелл.