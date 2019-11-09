Бой против Усика будет хорошим поединком, – чемпион мира Руис

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис прокомментировал дебют и перспективы Александра Усика в хэвивейте.

В первую очередь Руис в интервью IFL TV высказался относительно потенциальной встречи украинца с Дереком Чисорой. Боксеры могут провести поединок в феврале 2020 года.

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Я думаю, это будет хороший бой. Ему все еще нужно многое улучшать, выступая в супертяжах. Наш дивизион сильно отличается от тяжелого веса,

– считает мексиканец.

Также Руис оценил последний бой Усика, в котором украинец победил Чазза Уизерспуна. Бой завершился после 7-го раунда, ведь Чазз не смог продолжить бой. Энди заявил, что Усик хорошо выглядел в бою: "Он хорошо принимал удары", – сказал мексиканец.

Я считаю Усика очень хорошим бойцом, очень умелым бойцом. Он левша, хорошо двигается по рингу. Бой с ним может быть сложным для многих бойцов. Мне кажется, он обязателен претендент на титул WBO. Я никого не боюсь. Я здесь, чтобы драться с лучшими, потому что я вижу, что мы останемся лучшими. Бой против Усика также будет хорошим поединком,

– резюмировал Энди.

Свой следующий бой Энди Руис проведет 7 мая в Саудовской Аравии. В матче-реванше мексиканец встретится с Энтони Джошуа.

Победитель боя, вероятно, в следующем поединке встретится с Усиком, который является официальным претендентом на титул WBO.