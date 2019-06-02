Бой с Усиком отменяется: промоутер объявил о реванше Джошуа с Руисом

Британский боксер Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) потерпел неожиданное поражение от Энди Руиса (31-1, 22 КО) и потерял свои чемпионские титулы.

Однако, по словам промоутера экс-чемпиона Эдди Хирна, уже в этом году состоится реванш между бойцами.

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Джошуа стал небрежным. В третьем раунде он полностью контролировал бой, но случился нокдаун и он после него не оправился. Сегодня был не его вечер, но он на 100% придет в себя и мы проведем реванш в Великобритании в ноябре или декабре,

– цитирует Хирна Boxingscene.com.

Ранее Спорт 24 писал, что Эдди Хирн, который также является промоутером Александра Усика (16-0, 12 КО), заявлял, что украинский и американский боксеры могут провести бой уже в этом году.

По его словам, в случае победы Джошуа над Энди Руисом, экс-чемпиону WBA, IBF и WBO нужно было осенью провести обязательную защиту. Однако теперь судьба боя Усика с Джошуа неизвестна.

Для Энтони это первое поражение в карьере, до этого он победил в 22 боях, в том числе у Владимира Кличко, благодаря чему стал абсолютным чемпионом мира. Для британца это был первой бой в США.

29-летний Энди Руис-младший провел 33 поединка и проиграл только один (Джозефу Паркеру за звание чемпиона по версии WBO).

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