Бой украинца Бурсака с экс-чемпионом IBF не покажут в Украине

Украинский боксер Максим Бурсак 7 декабря проведет бой против бывшего чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Давида Лемье. Поединок не покажут на украинском телевидении.

Вся проблема в организации трансляции канадской стороной. Поединок в Канаде будет показан по закрытой системе платных трансляций, сообщает Luckypunchnet.

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Таким образом, 10-раундовый поединок в среднем весе в прямом эфире будет доступен только абонентам.

Что известно о Максиме Бурсаке?

Обладатель титула IBF Youth (2008-2009), интерконтинентальный чемпион WBO (2010-2012), чемпион WBA Continental в среднем весе. Поединок против Лемье станет для украинца 35-м. 5 боев Максим проиграл, а еще 2 завершились вничью.

22 апреля 2017 года состоялся бой за титул чемпиона мира WBO во втором среднем весе против Хильберто Рамиреса. Во время боя Максим дважды был оштрафован снятием баллов. Бурсак проиграл единогласным решением судей: 120:106.

Кто такой Давид Лемье?

30-летний канадский боксер, который на профессиональном ринге провел 44 поединка (40 побед, 4 поражения). Давид – бывший чемпион мира по версии IBF в среднем весе.

17 октября 2015 года Давид в объединительном бою встретился с Геннадием Головкиным, который владел поясами WBA (Super), IBO, WBC. Бой остановил рефери в восьмом раунде, а победу одержал Геннадий Головкин. В последнем поединке он победил Гари О'Салливана.