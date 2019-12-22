Бой украинца Деревянченко претендует на звание лучшего по версии The Ring: видео
Бой украинского боксера Сергея Деревянченко против казахстанца Геннадия Головкина вошел в номинацию лучших поединков 2019 года по версии The Ring.
В ночь с 5 на 6 октября Головкин в Нью-Йорке победил Деревянченко спорным решением судей. Казахстанец завоевал вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе.
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Видео боя Деревянченко – Головкин
Кроме поединка с участием Деревянченко, в список претендентов вошли четыре боя: Наойя Иноуэ – Нонито Донэйр, Мэнни Пакьяо – Кит Турман, Эррол Спенс – Шон Портер и Джош Тейлор – Реджис Прогрейс.
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