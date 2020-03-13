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Бой украинского боксера Дмитрия Безуса отменен из-за коронавируса

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Украинский боксер-тяжеловес Дмитрий Безус должен был провести поединок в андеркарте финала Всемирной суперсерии бокса в тяжелом весе. Соперником украинца должен был стать боксер из Греции.

Як повідомляє офіційний сайт стадіону на якому мали відбуватись поєдинки, усі бої скасовано через епідемію коронавірусу. 

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Для українця Дмитра Безуса цей бій мав стати лише третім на професійному ринзі. Раніше він здобув дві перемоги, одну з яких – достроково. Бій український боксер повинен був провести проти представника Греції Маріоса Колліаса.

Цей бій мав відбутись на "Арені Рига" 21 березня та стати одним з боїв перед фіналом WBSS, в якому зійдуться Майріс Брієдіс та Юніел Дортікос.

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Автор: София Кулай
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Бокс Спорт
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