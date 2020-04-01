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Бой украинца Постола за титулы WBC и WBO снова перенесли

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Виктор Постол / twitter.com/MayweatherPromo

Поединок украинского боксера Виктора Постола против Хосе Карлоса Рамиреса во второй раз перенесли из-за коронавируса. Бой боксеров за чемпионские пояса WBC и WBO в первом полусреднем весе должен был состояться 9 мая.

Промоутерская компания Top Rank, которая организует поединок, сообщила, что встреча боксеров перенесена на неопределенный срок.

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Бой между Постолом и Рамиресом перенесли во второй раз. Впервые поединок между боксерами планировали провести 1 февраля в Китае.

Однако именно в Китае вспыхнул коронавирус COVID-19 и проведение вечера бокса отменили. Впоследствии бой перенесли в США.

Что известно о Рамиресе?
Чемпион мира по версиям WBC и WBO. 27-летний американец провел 25 боев на профессиональном ринге и все выиграл. Предыдущий бой Рамирес провел 27 июля 2019 года против Мориса Хукера. Это была третяя защита титулов для американца и он победил техническим нокаутом в 6 раунде.

Как Постол получил право сразиться за титул

  • Виктор уже был чемпионом мира по версии WBC в период 2015-16 годов. В поединке за вакантный титул в октябре 2015 года он победил аргентинца Лукаса Мартина Матисса.
  • В следующем бою в июле Виктор проиграл титул американцу Терренсу Кроуфорду.
  • 27 апреля 2019 года Постол победил француза Мохаммеда Мимуна в поединке за право сразиться с чемпионом WBC.
  • Впоследствии организация обязала Рамиреса как чемпиона WBC провести защиту титула.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Коронавирус COVID-19 Виктор Постол Бокс
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