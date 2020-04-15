Бой Усик – Чисора хотят провести в экзотической стране
Промоутер Эдди Хирн, который занимается организацией ближайших крупных боев Александр Усик – Дерек Чисора и Энтони Джошуа – Кубрат Пулев, не исключил, что эти события могут быть перенесены из Великобритании.
По словам Хирна, бой Усика против Чисоры могут перенести в Саудовскую Аравию.
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"Не будет такого, что все страны позволят проводить у себя спортивные мероприятия с 1 июля. Где-то это случится раньше, а где-то чуть позже", – приводит слова Хирна Boxing Scene.
Саудовская Аравия – страна, которая раньше других может разрешить проведение массовых мероприятий. Если у нас не получится провести титульные бои в Великобритании, то нужно рассмотреть альтернативные варианты,
– сказал он.
Как известно, Усик и Чисора должны встретиться 23 мая в Лондоне (Англия) на арене O2. Поединок перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
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