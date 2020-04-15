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Бой Усик – Чисора хотят провести в экзотической стране

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Усик – Чисора место боя / Getty Images

Промоутер Эдди Хирн, который занимается организацией ближайших крупных боев Александр Усик – Дерек Чисора и Энтони Джошуа – Кубрат Пулев, не исключил, что эти события могут быть перенесены из Великобритании.

По словам Хирна, бой Усика против Чисоры могут перенести в Саудовскую Аравию.

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"Не будет такого, что все страны позволят проводить у себя спортивные мероприятия с 1 июля. Где-то это случится раньше, а где-то чуть позже", – приводит слова Хирна Boxing Scene.

Саудовская Аравия – страна, которая раньше других может разрешить проведение массовых мероприятий. Если у нас не получится провести титульные бои в Великобритании, то нужно рассмотреть альтернативные варианты,
– сказал он.

Как известно, Усик и Чисора должны встретиться 23 мая в Лондоне (Англия) на арене O2. Поединок перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

УСИК – ЧІСОРА: ГОЛОВНЕ

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Александр Усик Усик - Чисора Бокс Спорт
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