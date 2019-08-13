Бой Усик – Такам находится под угрозой срыва

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Александр Усик – Карлос Такам
Александр Усик – Карлос Такам / Фото из открытых источников

Соперник экс-чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) Карлос Такам (36-5-1, 28 КО) подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing.

Сотрудничество камерунца с новым промоутером может сорвать поединок, сообщает ESPN.

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Такам должен был встретиться с украинцем 12 октября в Чикаго, однако сотрудничество с Джо Дегуардией может заставить подыскивать для Усика нового соперника.

Как известно, Александр Усик уже начал в США подготовку к своему дебютному бою в супертяжелом дивизионе. Соперником Усика должен стать Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), бой с которым должен был состояться еще в мае.

Что известно о дебюте Усика в супертяжелом весе
В начале мая Усик получил травму бицепса при подготовке к дебютному в супертяжелом весе боя. В следствии чего, бой 25 мая с Карлосом Такама не состоялся.

После этого один из промоутеров Усика Александр Красюк заявил, что в команде больше не рассматривают Такама как кандидата на дебютный для украинца бой в супертяжах.

Ситуацию вроде изменило то, что Александр был назначен обязательным претендентом на чемпионский бой в супертяжелом весе по пояс WBO.

Но сопромоутер Усика Эдди Хирн из компании Matchroom Boxing заявил, что Александр первый бой в хэвивейта проведет против Такама, как и планировалось ранее.

Ясности относительно боя требовал и сам Такам. По словам Карлоса, он все еще надеется выйти в ринг с Усиком. Камерунец уверен, что сможет победить украинца.

Последний бой Александр Усик провел в ноябре, нокаутировав Тони Белью. После этого украинский боксер отказался от всех чемпионских титулов.

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Теги: Спорт Новости Спорта Бокс Усик – Таккам Александр Усик
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