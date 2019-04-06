Бой Усик – Такам официально подтвержден: дата и место

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Усик – Такам дата боя
Усик – Такам дата боя

Официально подтвержден бой украинца Александра Усика (16-0, 12 KO) с французом камерунского происхождения Карлосом Такамом (36-5-1, 28 KO). Этот поединок станет дебютным для украинского боксера в супертяжелом весе.

Поединок состоится 25 мая на арене MGM National Harbor в Оксон-Хилле, сообщил промоутер украинца Эдди Хирн в своем Twitter.

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В прямом эфире поединок между Усиком и Такамом будет транслировать в США стриминговый сервис DAZN, а в Британии-канал Sky Sports. Продажа билетов начнется в следующую среду.

Спорт 24 писал, что в андеркарте боя проведет поединок украинский боксер Олег Малиновский (23-0, 7 КО). Его соперник еще уточняется.

19 марта Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Александра Усика провести защиту своего пояса против россиянина Дениса Лебедева (32-2, 23 КО). Усик в своем Instagram объявил о решении отказаться от пояса WBA.

Свой последний бой Усик провел против Тони Беллью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

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Теги: Новости Спорта Спорт Александр Усик Усик-Таккам Бокс
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