Назван следующий соперник и дата боя украинца Усика

Промоутер украинца Александра Усика Эдди Хирн не хочет, чтобы боксер провел следующий бой против чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA Super, IBO и WBO Энтони Джошуа. Хирн, к слову, тоже является промоутером и Джошуа.

Усик является одним из претендентов на бой против Джошуа за чемпионский титул по версии WBO. Однако по версии IBF обязательным претендентом на бой с Джошуа является болгарин Кубрат Пулев. Именно бой Джошуа – Пулев, скорее всего, и произойдет в апреле 2020 года.

"Нам нужно поговорить и достичь консенсуса между организациями. Писали и в IBF, и в WBO. Кто будет первым? Нельзя просто держать Энтони до тех пор, чтобы потом сказать, что один титул нужно сдать. Есть система ротации, которая хронологически говорит, кто идет первым. Это IBF", – заявил Эдди Хирн в комментарии BoxingScene.

Хотя Джошуа следующий бой хочет провести против Усика

Зато Усик следующий бой проведет против Дерека Чисоры. Он может состояться 7 марта.

"Если Усик проведет бой против Чисоры, и этот поединок будет значимым в тяжелом весе, бой Усика против Джошуа может оказаться невероятным и произойдет во втором полугодии", – уверен Эдди Хирн.

Но на пути этого поединка может стать бой между Уайлдером и Фьюри, который состоится 22 февраля. На кону будет стоять пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. Джошуа стремится стать абсолютным чемпионом мира, поэтому может провести бой с победителем этой пары.