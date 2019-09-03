Усик против Спонга: букмекеры назвали победителя

Александр Усик, который практически целый год не боксировал, должен вернуться в ринг 12 октября. Именно в этот день назначен его дебютный бой в супертяжелом весе против Тайрона Спонга. Букмекеры уже назвали фаворита поединка.

Усик – Спонг прогноз

10-го ноября 2018 года Александр Усик провел свой, на данный момент, последний бой. В Великобритании украинец нокаутировал местного любимца Тони Белью и защитил статус абсолютного чемпиона в тяжелом весе. После этого украинец договорился о бое с камерунцем Карлосом Такамом на май 2019-му году.

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В этом поединке Александр должен был дебютировать в супертяжах. Но из-за травмы Усика бой перенесли на октябрь. Впоследствии стало известно, что Усик не будет драться с Такамом, поскольку у того сменился промоутер.

Пока Усик отдыхал голландец Спонг успел провести два поединка. В декабре он одолел Итало Переа. А 31 августа Тайрон брутально нокаутировал Джейсона Минду. На профессиональном ринге Спонг провел 14 боя и все выиграл.

Прогноз Фаворит Спорт

На бумаге очевидным фаворитом является именно Усик. Он бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе и лучше медийно раскрученный. Специалисты Фаворит Спорт оценивают шансы Усика победить Спонга коэффициентом 1,01.

Спонг выглядит проходным соперником для Усика, с которым Александр проверит свои шансы в супертяжелом весе перед именитыми соперниками. В частности, Усик предназначен обязательным претендентом на пояс WBO, который разыграются Энди Руис и Энтони Джошуа.

Победу Спонга в поединке с Усиком букмекеры оценили коэффициентом 16. Еще меньше шансов, по мнению экспертов, бой завершится ничьей. На ничью в поединке коэффициент 34.

Прогноз Pari Match

Усик является фаворитом предстоящего поединка и по мнению букмекеров Pari Match. Хотя для украинца это и дебют в супертяжах, но на его победу дают коэффициент 1,01. Поэтому, шансов у Спонга почти нет.

Победу нидерландца, который до этого занимался другими боевыми искусствами, оценивают коэффициентом 19. Ни Усик, ни Спонг предыдущий свои поединки не сводили к ничьей. Коэффициент на то, что на этот раз никому не удастся одержать победу – 34.

1xbet

Специалисты 1xbet также называют Усика очевидным фаворитом поединка. На дебютную победу украинца букмекеры дают коэффициент 1,01. Вероятность победы нидерландского боксера – 20. Ничья в поединке – 34.

Поединок Усик – Спонг состоится 12 октября в Чикаго (США) на Wintrust Arena. Трансляцию поединка будет осуществлять платформа DAZN.