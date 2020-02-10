Усик травмировался перед боем с Чисорой, поединок могут перенести – подробности

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) получил травму накануне боя против британца Дерека Чисоры (32-9-0, 23 KO).

Британский промоутер Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV рассказал о дате проведения боя Усика с Чисорой.

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Почему бой Усика и Чисоры планируется на май? Усику следует хорошо залечить локоть, и он не успеет подготовиться к 28 марта. Мы смотрели на апрель, но это большая спешка для него, для его подготовки, он может быть не готов. Бой в мае даст Усику достаточно времени [подготовиться к бою], что касается июня, то там бой Джошуа,

– сказал Эдди Хирный.

Отметим, что возможная дата боя Александр Усик – Дерек Чисора называлась неоднократно. Ранее промоутер Усика Александр Красюк заявил, что, скорее всего, бой с Дереком Чисорой состоится именно 28 марта 2020 года. Позже сообщалось, что представители Усика и Чисоры договорились о проведении боя в апреле нынешнего года.