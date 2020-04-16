Бой Усика в Саудовской Аравии, запуск телеканала "Шахтера" и другие новости спорта 15 апреля

В среду, 15 апреля, произошло немного событий в мире спорта. Однако о самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

Бой Усик – Чисора хотят провести в Саудовские Аравии

Промоутер Эдди Хирн, который занимается организацией ближайших крупных боев Александр Усик – Дерек Чисора и Энтони Джошуа – Кубрат Пулев, не исключил, что эти события могут быть перенесены из Великобритании.

К слову Усик – Чисора: появилась новая дата поединка

По словам Хирна, бой Усика против Чисоры могут перенести в Саудовскую Аравию. Усик и Чисора должны были встретиться 23 мая в Лондоне (Англия) на арене O2. Поединок перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Телеканал "Шахтера" начал вещание

Донецкий "Шахтер" запустил клубный телеканал FCSD. Канал начал вещание в 14:00 и доступен пользователям Oll.tv и "Воля ТВ". Первым был показан в записи финал Кубка УЕФА 2009 года против "Вердера".

Это первый клубный телеканал в Украине. Вещание будет круглосуточным, будут транслировать матчи "Шахтера", в том числе, архивные. Также будут интервью с игроками, репортажи о команде и послематчевая аналитика.

Кабмин разрешил членам сборных команд Украины тренироваться в условиях карантина

Кабинет Министров Украины 15 апреля рассмотрел изменения в постановление "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19".

Кабмин единогласно поддержал решение, чтобы члены национальных сборных по олимпийским, паралимпийским и неолимпийским видам спорта, возобновили полноценные тренировки уже с 16 апреля: бег, ходьба, езда на велосипеде, движение на активных колясках с инвалидностью и т.п.

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Самая престижная велогонка мира перенесена из-за коронавируса

Велгонока "Тур де Франс" перенесена в связи с пандемией коронавируса COVID-19. По новому календарю гонки Мирового тура начнутся не ранее 1 августа. "Тур де Франс" перенесен и теперь должен пройти с 29 августа по 20 сентября.

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