Боя не будет: соперник Ломаченко сделал неутешительное заявление

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес рассказал о судьбе поединка с чемпионом WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко.

Как информирует Boxingnews24, Лопес заявил, что не будет драться с Ломаченко, поскольку тот находится в Украине.

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Бой с Ломаченко не состоятся, потому что он в Украине. Там есть запрет на путешествия, поэтому он не может вернуться в США,

– сказал Лопес.

По словам американского боксера, ему пытаются организовать бой с другими соперниками.

В частности, команда Лопеса пытались организовать бой с чемпионом мира по версии WBC Девином Хейни, но они не ответили.

Есть 15 лучших боксеров в моей весовой категории, но большинство из них за пределами страны. Это отстой. Джервонта Дэвис, я хочу драться. Я думаю, что мой пояс говорит о том, что я лучший,

– отметил Лопес.

Сообщалось, что генеральный директор Top Rank Боб Арум объявит программу первых шоу после карантина. На шоу выступят Шакур Стивенсон, Джамел Херринг и Теофимо Лопес.

Что известно о бое Ломаченко – Лопес?Боксеры должны были встретиться 30 мая в Нью-Йорке (США). Из-за пандемии COVID-19 бой не состоится вовремя. На кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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